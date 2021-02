GF Vip 5, Tommaso e Stefania “costretti” a scusarsi con Dayane? I dubbi del pubblico (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nella Casa del Grande Fratello Vip 5 i conti non tornano. Dopo la feroce litigata avvenuta lunedì notte tra Tommaso Zorzi e Stefania Orlando contro Dayane Mello, all’improvviso sembra tornato il sereno. Il motivo è che l’influencer milanese e la conduttrice si sono scusati con la modella brasiliana per i toni duri utilizzati, e lei ha accettato le scuse. Ma queste ultime sono state davvero sincere? Oppure, come sostiene qualcuno, sono state fortemente sollecitate dagli autori in Confessionale? Alcuni movimenti strani in tal senso hanno insospettito i fan. Furibonda litigata nella Casa del GF Vip 5 Dopo che nella diretta del Grande Fratello Vip 5 di lunedì scorso Dayane Mello ha mandato in nomination l’amica Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando, affermando di augurarsi che fosse quest’ultima a uscire ... Leggi su anticipazionitv (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Nella Casa del Grande Fratello Vip 5 i conti non tornano. Dopo la feroce litigata avvenuta lunedì notte traZorzi eOrlando controMello, all’improvviso sembra tornato il sereno. Il motivo è che l’influencer milanese e la conduttrice si sono scusati con la modella brasiliana per i toni duri utilizzati, e lei ha accettato le scuse. Ma queste ultime sono state davvero sincere? Oppure, come sostiene qualcuno, sono state fortemente sollecitate dagli autori in Confessionale? Alcuni movimenti strani in tal senso hanno insospettito i fan. Furibonda litigata nella Casa del GF Vip 5 Dopo che nella diretta del Grande Fratello Vip 5 di lunedì scorsoMello ha mandato in nomination l’amica Rosalinda Cannavò eOrlando, affermando di augurarsi che fosse quest’ultima a uscire ...

MediasetPlay : Aspettando la puntata di questa sera, ripercorriamo insieme il percorso di Tommaso Zorzi in questo Grande Fratello.… - fanpage : Tommaso Zorzi, un predestinato della tv italiana. Porta il suo GF Vip Late Show a gareggiare con le maggiori reti… - trash_italiano : #GFVIP, Tommaso Zorzi su Giulia Salemi: 'come Amy Winehouse, prenotiamo San Patrignano', battuta innocua o offensiv… - Luigi68367236 : RT @Luigi68367236: Chi ha condotto il grande fratello vip non è stato Signorini, Tommaso Zorzi l'unico personaggio che ha creato amicizie d… - pairsonnalitesF : “Te li faresti tutti…” Orrore al GF Vip | la frase di Tommaso Zorzi rimbomba fuori dalle mura e scatta ...: ... RT… -