Emilia Romagna, comuni arancione scuro: dove e regole (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Adnkronos) – Zona arancione scuro da domani per 14 comuni dell’Emilia Romagna. Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha firmato oggi l’ordinanza – condivisa con i sindaci – che si è resa necessaria a tutela della comunità, per contrastare la diffusione del Coronavirus in aree dove i dati delle aziende sanitarie di Imola e della Romagna mostrano una forte crescita dei contagi. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Adnkronos) – Zonada domani per 14dell’. Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha firmato oggi l’ordinanza – condivisa con i sindaci – che si è resa necessaria a tutela dellatà, per contrastare la diffusione del Coronavirus in areei dati delle aziende sanitarie di Imola e dellamostrano una forte crescita dei contagi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

matteosalvinimi : Mi fa piacere che i sindaci e il governatore dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini siano sulla mia stessa linea rig… - RegioneER : Dal 25 febbraio, ZONA ARANCIONE SCURO per 14 COMUNI DELLA AUSL DI IMOLA e quelli CONFINANTI in provincia di Ravenna… - Corriere : In Emilia-Romagna 14 Comuni in arancione scuro, restrizioni a Sanremo. Nuovi lockdown in Sicilia e Toscana. A Roma… - AeOdV : Donare fa bene e ti fa viaggiare! Cari tutti, abbiamo un’importante novità per voi! Da oggi potete trovare la nostr… - bisanzio21 : RT @LorianoRagni: @Gianmar26145917 Nei 26 del Cts non c'è neanche un Virologo. C'è il Ginecologo, Medico Esercito, Marina, il Capo del Welf… -