Cuccioli di cane gettati nel pozzo, intervengono i Vigili: “Non è abbandono, è tentato omicidio” (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dalla provincia di Agrigento arriva una drammatica vicenda che riguarda otto Cuccioli di cane, gettati vivi in un pozzo. A denunciare l’accaduto è un’associazione animalista locale che, grazie all’aiuto dei Vigili del Fuoco, è riuscita a mettere in salvo gli animali, anche se per alcuni di loro la situazione è ancora grave. Il tutto è stato documentato da alcune foto pubblicate sull’account social del gruppo. gettati vivi in un pozzo: incubo per 8 Cuccioli La triste vicenda arriva da Santa Margherita di Belice, zona in cui opera l’Oasi Ohana, che offre rifugio a cani abbandonati. Proprio loro sono stati chiamati, spiegano in un post, dall’assessore locale perchè una famiglia di Castelvetrano aveva sentito alcuni guaiti provenire da un vicino ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 25 febbraio 2021) Dalla provincia di Agrigento arriva una drammatica vicenda che riguarda ottodivivi in un. A denunciare l’accaduto è un’associazione animalista locale che, grazie all’aiuto deidel Fuoco, è riuscita a mettere in salvo gli animali, anche se per alcuni di loro la situazione è ancora grave. Il tutto è stato documentato da alcune foto pubblicate sull’account social del gruppo.vivi in un: incubo per 8La triste vicenda arriva da Santa Margherita di Belice, zona in cui opera l’Oasi Ohana, che offre rifugio a cani abbandonati. Proprio loro sono stati chiamati, spiegano in un post, dall’assessore locale perchè una famiglia di Castelvetrano aveva sentito alcuni guaiti provenire da un vicino ...

MediasetTgcom24 : Agrigento, 8 cuccioli di cane gettati in un pozzo: salvati dai vigili del fuoco #agrigento - bennycalasanzio : RT @MediasetTgcom24: Agrigento, 8 cuccioli di cane gettati in un pozzo: salvati dai vigili del fuoco #agrigento - Informazioneli5 : RT @MediasetTgcom24: Agrigento, 8 cuccioli di cane gettati in un pozzo: salvati dai vigili del fuoco #agrigento - stefano_gatto97 : RT @MediasetTgcom24: Agrigento, 8 cuccioli di cane gettati in un pozzo: salvati dai vigili del fuoco #agrigento - Bianca34874951 : RT @MediasetTgcom24: Agrigento, 8 cuccioli di cane gettati in un pozzo: salvati dai vigili del fuoco #agrigento -