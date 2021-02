Crac Fusillo, a processo gli imprenditori del gruppo e gli ex vertici della Popolare di Bari (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Quattordici rinviati a giudizio per il Crac di due società del gruppo imprenditoriale Fusillo di Noci. Tra loro anche gli ex vertici della Banca Popolare di Bari. I reati ipotizzati sono bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Bari, Francesco Agnino, ha mandato a processo i quattro imprenditori Emanuele, Giacomo, Giovanni e Vito Fusillo, Marco e Gianluca Jacobini, padre e figlio rispettivamente ex presidente ed ex condirettore generale della banca. In aula con loro compariranno anche l’ex amministratore delegato dell’istituto di credito barese, Giorgio Papa, gli ex dirigenti della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Quattordici rinviati a giudizio per ildi due società delaledi Noci. Tra loro anche gli exBancadi. I reati ipotizzati sono bancarotta fraudolenta e autoriciclaggio. Il giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di, Francesco Agnino, ha mandato ai quattroEmanuele, Giacomo, Giovanni e Vito, Marco e Gianluca Jacobini, padre e figlio rispettivamente ex presidente ed ex condirettore generalebanca. In aula con loro compariranno anche l’ex amministratore delegato dell’istituto di credito barese, Giorgio Papa, gli ex dirigenti...

