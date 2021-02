Covid, Speranza: «Nuovo Dpcm valido fino a 6 aprile, Pasqua compresa. Non possiamo abbassare la guardia» (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il ministro della Salute è intervenuto in parlamento in vista del Nuovo Dpcm con le misure per il contrasto del Covid-19: i ritardi nelle forniture di vaccini non cambieranno esito partita. L’Italia non si rassegna al taglio delle dosi: occorre investire in farmaceutica, autosufficienza non illusoria Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il ministro della Salute è intervenuto in parlamento in vista delcon le misure per il contrasto del-19: i ritardi nelle forniture di vaccini non cambieranno esito partita. L’Italia non si rassegna al taglio delle dosi: occorre investire in farmaceutica, autosufficienza non illusoria

fattoquotidiano : Covid, Speranza: “Fondamentale non alimentare polemiche che disorientano i cittadini. Dobbiamo sempre dire la verit… - fattoquotidiano : Covid, Speranza: “Prossimo Dpcm valido fino a dopo Pasquetta. Non possiamo abbassare la guardia, serve prudenza. L’… - MediasetTgcom24 : Covid, Speranza: nuovo Dpcm dal 6 marzo al 6 aprile, include Pasqua #covid - Maurizi89669463 : RT @valy_s: #Girardi (psicologo) “Con la pandemia è aumentata esponenzialmente la depressione. A me lascia interdetto che nel CTS non ci si… - RobertoTomason3 : RT @NicholasPelle: Il covid si presentò in Italia con la sinistra e giornalisti di parte che ne negavano l'esistenza. Un anno dopo abbiamo… -