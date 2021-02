Congo, “Attanasio e Iacovacci uccisi da quattro colpi durante il conflitto a fuoco. Proiettile di kalashnikov nel collo del carabiniere” (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’ambasciatore italiano in Congo Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci sono stati uccisi da quattro colpi che li hanno trapassati da destra a sinistra. La loro non è stata una esecuzione ma la morte è arrivata nel corso di un tentativo di sequestro terminato tragicamente con un conflitto a fuoco. È quanto emerge dai primi primi risultati dell’autopsia disposta dalla Procura di Roma e svolta oggi presso il Policlinico Gemelli sulle salme dei due italiani, rientrate ieri sera a Ciampino. Le vittime sono state raggiunte da due colpi ciascuno. La Tac ha fatto emergere che i proiettili hanno trapassato i corpi da sinistra a destra. Attanasio è stato raggiunto da colpi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L’ambasciatore italiano inLucae ilVittoriosono statidache li hanno trapassati da destra a sinistra. La loro non è stata una esecuzione ma la morte è arrivata nel corso di un tentativo di sequestro terminato tragicamente con un. È quanto emerge dai primi primi risultati dell’autopsia disposta dalla Procura di Roma e svolta oggi presso il Policlinico Gemelli sulle salme dei due italiani, rientrate ieri sera a Ciampino. Le vittime sono state raggiunte da dueciascuno. La Tac ha fatto emergere che i proiettili hanno trapassato i corpi da sinistra a destra.è stato raggiunto da...

