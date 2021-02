Concorsi Corte dei Conti | in Gazzetta regole tecniche sullo svolgimento telematico per Commissioni | un riassunto

Leggi su leggioggi

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) Pubblicato nellaUfficiale Serie Generale n.39 del 16-02-2021 il provvedimento contenentee operative per ideie iMagistratura anche indetti congiuntamente ad altre amministrazioni. Leper semplificare e velocizzare l’iter di selezione riguardano il lavoro delleesaminatrici. Come indicato all’art. 5 il provvedimento potrebbe essere integrato per fornire ulteriori indicazioni operative. Nei prossimi paragrafi un. Le ultime news suipubblicideionline per ...