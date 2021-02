Cashback, arrivano i primi rimborsi ma il superbonus è a rischio: ecco il portale per i richiami (Di mercoledì 24 febbraio 2021) a rischio per colpa dei 'furbetti'. Il super bonus da 1500 euro potrebbe essere sospeso dopo le denunce dei gestori dei distributori di benzina sulle mini transazioni effettuate per arrivare al minimo ... Leggi su leggo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) aper colpa dei 'furbetti'. Il super bonus da 1500 euro potrebbe essere sospeso dopo le denunce dei gestori dei distributori di benzina sulle mini transazioni effettuate per arrivare al minimo ...

