Attentato in Congo, Di Maio: "Attanasio e Iacovacci vittime di vile agguato" (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Adnkronos) - Sono stati vittima di un "vile agguato, che ha stroncato le loro giovani vite e sconvolto quelle dei loro cari". Così il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, nell'informativa alla Camera sull'ambasciatore italiano nella Repubblica democratica del Congo Luca Attanasio e il carabiniere Vittorio Iacovacci, morti nell'agguato di due giorni fa insieme all'autista Mustapha Milambo. "Ai nostri caduti dobbiamo prima di tutto la verità", ha aggiunto subito dopo. "La mattina del 22 febbraio, tra le 10 e le 11 locali, il convoglio del Pam su cui viaggiavano l'Ambasciatore e il Carabiniere è stato attaccato da uomini dotati di armi leggere, verosimilmente presso Kibumba, a circa 25 km da Goma, nel Governatorato di Kivu Nord, mentre percorreva la strada N2 in ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 febbraio 2021) (Adnkronos) - Sono stati vittima di un ", che ha stroncato le loro giovani vite e sconvolto quelle dei loro cari". Così il ministro degli Esteri Luigi Di, nell'informativa alla Camera sull'ambasciatore italiano nella Repubblica democratica delLucae il carabiniere Vittorio, morti nell'di due giorni fa insieme all'autista Mustapha Milambo. "Ai nostri caduti dobbiamo prima di tutto la verità", ha aggiunto subito dopo. "La mattina del 22 febbraio, tra le 10 e le 11 locali, il convoglio del Pam su cui viaggiavano l'Ambasciatore e il Carabiniere è stato attaccato da uomini dotati di armi leggere, verosimilmente presso Kibumba, a circa 25 km da Goma, nel Governatorato di Kivu Nord, mentre percorreva la strada N2 in ...

