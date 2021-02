Atalanta, piccola grande Dea: dal Portogruaro al Real Madrid (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il 21 febbraio 1971 Antonio Percassi debutta con l’Atalanta: 2-2, a Bergamo col Bari. Sono 50 anni esatti, giorno più, giorno meno. Una sola presenza in tutta la stagione, ma non è un’annata qualsiasi, perché l’Atalanta torna in Serie A dopo gli spareggi di Bologna battendo proprio il Bari (c’è perfino un’invasione di campo, partita sospesa ma con i nerazzurri già in vantaggio per 2-0 e quindi vittoria a tavolino) e il Catanzaro. Percassi calciatore promosso al primo anno: un segno del destino. Mentre a Torino sta maturando un ragazzo, anche lui dopo aver fatto tutta la trafila delle giovanili, ma con la maglia bianconera della Juve. Si chiama Gian Piero Gasperini, è un centrocampista e nella Juventus non giocherà mai: lui in Realtà è nato per fare l’allenatore e lo diventa allenando i ragazzi bianconeri, per ben nove anni, prima di ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Il 21 febbraio 1971 Antonio Percassi debutta con l’: 2-2, a Bergamo col Bari. Sono 50 anni esatti, giorno più, giorno meno. Una sola presenza in tutta la stagione, ma non è un’annata qualsiasi, perché l’torna in Serie A dopo gli spareggi di Bologna battendo proprio il Bari (c’è perfino un’invasione di campo, partita sospesa ma con i nerazzurri già in vantaggio per 2-0 e quindi vittoria a tavolino) e il Catanzaro. Percassi calciatore promosso al primo anno: un segno del destino. Mentre a Torino sta maturando un ragazzo, anche lui dopo aver fatto tutta la trafila delle giovanili, ma con la maglia bianconera della Juve. Si chiama Gian Piero Gasperini, è un centrocampista e nella Juventus non giocherà mai: lui intà è nato per fare l’allenatore e lo diventa allenando i ragazzi bianconeri, per ben nove anni, prima di ...

