Arrivate a Ciampino le salme di Attanasio e Iacovacci. Presente Draghi, non c’è Mattarella (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L'aereo di Stato dell'Aeronautica militare con a bordo i feretri dell'ambasciatore Luca Attanasio e del carabiniere Vittorio Iacovacci, uccisi in Congo, è atterrato alle 23.20, all'aeroporto militare di Ciampino a Roma. Ad attenderli, il presidente del Consiglio Mario Draghi, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Le salme, avvolte in una bandiera verde, bianca e rossa, sono state accolte all'aeroporto della Capitale. Assente il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, costretto ad annullare la presenza per una labirintite. Sull'aereo viaggiavano anche la moglie e le tre figlie dell'ambasciatore, che con lui vivevano a Kinshasa, e alcuni dei congiunti del carabiniere che erano partiti appositamente da Sonnino (Latina) per assolvere a ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 24 febbraio 2021) L'aereo di Stato dell'Aeronautica militare con a bordo i feretri dell'ambasciatore Lucae del carabiniere Vittorio, uccisi in Congo, è atterrato alle 23.20, all'aeroporto militare dia Roma. Ad attenderli, il presidente del Consiglio Mario, il ministro degli Esteri Luigi Di Maio e il ministro della Difesa Lorenzo Guerini. Le, avvolte in una bandiera verde, bianca e rossa, sono state accolte all'aeroporto della Capitale. Assente il presidente della Repubblica, Sergio, costretto ad annullare la presenza per una labirintite. Sull'aereo viaggiavano anche la moglie e le tre figlie dell'ambasciatore, che con lui vivevano a Kinshasa, e alcuni dei congiunti del carabiniere che erano partiti appositamente da Sonnino (Latina) per assolvere a ...

Agenzia_Italia : Arrivate a Ciampino le salme di Attanasio e Iacovacci uccisi in Congo - MediasetTgcom24 : Roma Ciampino, arrivate in Italia le salme di Luca Attanasio e Vittorio Iacovacci #attanasio… - ilcirotano : Arrivate a Ciampino le salme di Attanasio e Iacovacci uccisi in Congo - - GHERARDIMAURO1 : Agguato in Congo, arrivate in Italia le salme di Attanasio e Iacovacci Draghi a Ciampino - GFucci58 : RT @Agenzia_Italia: Arrivate a Ciampino le salme di Attanasio e Iacovacci uccisi in Congo -