Al via "generazione digitale", il programma di alternanza scuola lavoro di Gesesa (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Obiettivo del percorso, che si svolgerà per la prima volta in modalità digitale e che coinvolgerà circa 480 studenti in 4 Regioni, è trasmettere l'importanza della sostenibilità e della tutela per l'ambiente Anche quest'anno Gesesa avvia il suo Percorso per le Competenze Trasversali e per l'Orientamento (ex alternanza scuola lavoro): parte infatti oggi dall'Istituto d'Istruzione Superiore G. Alberti di Benevento "generazione digitale", il nuovo format di Acea dedicato alla formazione e all'orientamento dei giovani verso il mondo del lavoro. Il percorso, nato in collaborazione con il Consorzio ELIS in continuità con i programmi "IdeAzione" e "La scuola che vorrei", si svolge quest'anno interamente ...

