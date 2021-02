Uomini e Donne, Gemma furiosa con Tina si lascia andare e racconta: “Troppo agguerrita, ma poi gli uomini che frequento…” (Di martedì 23 febbraio 2021) Non passa giorno che non si discuta delle vicende tribolanti di Tina Cipollari e Gemma Galgani a uomini e Donne. La dama e l’opinionista sono sempre in contrasto, soprattutto quando si parla delle frequentazioni di Gemma con i vari cavalieri. Attualmente le discussioni si svolgono intorno al personaggio di Maurizio. Le cose tra Gemma e … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di martedì 23 febbraio 2021) Non passa giorno che non si discuta delle vicende tribolanti diCipollari eGalgani a. La dama e l’opinionista sono sempre in contrasto, soprattutto quando si parla delle frequentazioni dicon i vari cavalieri. Attualmente le discussioni si svolgono intorno al personaggio di Maurizio. Le cose trae … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

graziano_delrio : In un gravissimo attentato in #Congo sono morti l’Ambasciatore Luca Attanasio e il carabiniere che era con lui. Vi… - Tg3web : Non accennano a diminuire i casi di femminicidio in Italia. Maschi che ammazzano donne considerate solo oggetti di… - Esercito : Pattuglia #tricolore realizzata da parte dei 150 uomini e donne delle Truppe Alpine dell’#Esercito che in questi gi… - amoshockata : RT @lanoiachescrive: ragazzi io non so che visione avete dei diritti della comunità lgbt+ e della lotta alle discriminazioni per motivi di… - mapdig : Uomini che uccidono le donne. Ogni giorno un #femminicidio.Non vedo azioni concrete ne grandi mobilitazioni nei con… -