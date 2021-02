Un ex Bayern Monaco ricorda: “Una volta Muller è stato quasi avvelenato dal cibo. Tutto il giorno in bagno anziché allenarsi…” (Di martedì 23 febbraio 2021) Un viaggio in India e una bella intossicazione alimentare. Thomas Muller e il "cibo piccante" non vanno troppo d'accordo. A raccontare il curioso aneddoto relativo al calciatore del Bayern Monaco è stato un ex del club tedesco Daniel Sikorski che a Monaco di Baviera ha trascorso ben 5 stagioni, ma non ha mai fatto il debutto con la prima squadra.Muller e il cibo "troppo piccante"...caption id="attachment 521233" align="alignnone" width="669" Muller (getty images)/captionParlando ai microfoni di Spox e Goal, Daniel Sikorski ha raccontato: "Una volta siamo stati in un hotel vicino all'Himalaya che non aveva materassi e abbiamo dormito sulle tavole. Le docce erano solo dei secchi d'acqua e per cena c'erano patatine e coca ... Leggi su itasportpress (Di martedì 23 febbraio 2021) Un viaggio in India e una bella intossicazione alimentare. Thomase il "piccante" non vanno troppo d'accordo. A raccontare il curioso aneddoto relativo al calciatore delun ex del club tedesco Daniel Sikorski che adi Baviera ha trascorso ben 5 stagioni, ma non ha mai fatto il debutto con la prima squadra.e il"troppo piccante"...caption id="attachment 521233" align="alignnone" width="669"(getty images)/captionParlando ai microfoni di Spox e Goal, Daniel Sikorski ha raccontato: "Unasiamo stati in un hotel vicino all'Himalaya che non aveva materassi e abbiamo dormito sulle tavole. Le docce erano solo dei secchi d'acqua e per cena c'erano patatine e coca ...

