Un distretto del cibo tra Bergamo, le valli e i laghi: il sì del Consiglio (Di martedì 23 febbraio 2021) Bergamo, le valli e i laghi bergamaschi uniti. Per cosa? Per la creazione di un distretto del cibo come "esempio di integrazione e di diversificazione tra città collina, campagna e montagna, tra paesaggio del cibo e aree residenziali e industriali, tra capoluogo e periferie", si legge nell'ordine del giorno a firma del sindaco Giorgio Gori presentato e discusso nella seduta del Consiglio comunale di lunedì 22 febbraio. "Il nascente distretto del cibo della zona omogenea di Bergamo, valli e laghi comprende produzioni di ortaggi, erbe aromatiche e officinali, frutta, miele, cereali, carni, latte, formaggi, vino, olio ecc., per le famiglie, per la ristorazione e per la trasformazione e ...

