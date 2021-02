Un autista si è messo ubriaco alla guida di uno scuolabus (Di martedì 23 febbraio 2021) AGI - Si è messo alla guida dello scuolabus in dotazione al comune di Valperga, nel Torinese, con un tasso alcolemico sopra la media. Un uomo di 51 anni è stato denunciato dai carabinieri di Cuorgné per guida in stato di ebbrezza. Dopo avere ultimato il trasporto mattutino degli alunni di Elementari e Medie, l'autista è stato sottoposto a un controllo, con l'etilometro che ha segnato un tasso alcolemico pari a circa 1,80 grammi/litro di alcol nel sangue, quando il valore massimo consentito dalla legge e' 0,5 g/l. All'uomo è stata ritirata la patente, mentre il veicolo è stato consegnato al comune di Valperga. Leggi su agi (Di martedì 23 febbraio 2021) AGI - Si èdelloin dotazione al comune di Valperga, nel Torinese, con un tasso alcolemico sopra la media. Un uomo di 51 anni è stato denunciato dai carabinieri di Cuorgné perin stato di ebbrezza. Dopo avere ultimato il trasporto mattutino degli alunni di Elementari e Medie, l'è stato sottoposto a un controllo, con l'etilometro che ha segnato un tasso alcolemico pari a circa 1,80 grammi/litro di alcol nel sangue, quando il valore massimo consentito dlegge e' 0,5 g/l. All'uomo è stata ritirata la patente, mentre il veicolo è stato consegnato al comune di Valperga.

