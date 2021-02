UAE Tour 2021 | la tappa di oggi | percorso | orari | programma | tv | favoriti 23 febbraio

(Di martedì 23 febbraio 2021) Si va verso la fase più ostica di questo UAE. Quest’infatti, in occasione della terza(166 km) con partenza da Al Ain, il gruppo subirà un altro bello scossone con l’ascesa finale verso Jebel Hafeet. I primissimi candidati per la vittoria die la leadership sono l’attuale primatista Tadej Pogacar e il secondo della generale Joao Almeida. Ma ci sono tanti uomini che hanno bisogno di recuperare tempo prezioso. CLICCA QUI PER SEGUIRE LA DIRETTA LIVE DELLA TERZADELL’UAEDALLE ORE 10.00Questa frazione resterà nei dintorni di Abu Dhabi, e partirà dall’aeroporto internazionale di Al Ain, prima di affrontare il Jebel Hafeet, una salita lunga 10 chilometri che raggiunge i 1000 metri sul ...

Filippo Ganna non si ferma mai e si conferma il più forte a cronometro al mondo aggiudicandosi la seconda tappa della terza edizione dell'di ciclismo , unica gara del circuito Worlddisputata in Medio Oriente. Sul percorso lungo 13 chilometri, e ricavato interamente sull'isola di Hudayriyat, il piemontese campione del ...Filippo Ganna si conferma il più forte a cronometro, aggiudicandosi la sfida contro il tempo valida come 2/a tappa della 3/a edizione dell'di ciclismo (21 - 27 febbraio), unica gara del circuito Worlddisputata in Medio Oriente. Sul percorso lungo 13 chilometri, e ricavato interamente sull'isola di Hudayriyat, il campione ...Nei prossimi giorni tutti i membri della Alpecin-Fenix si sottoporranno ad ulteriori test per valutare la situazione, pur restando in isolamento Come già avvenuto un anno fa, quando ancora non avevamo ...Filippo Ganna ha vinto la prova a cronometro valida come seconda tappa dell’UAE Tour 2021 di ciclismo; Tadej Pogacar è la nuova maglia rossa.