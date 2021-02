Tutti in volo con il Covid Pass Cosa cambia

Leggi su formiche

(Di martedì 23 febbraio 2021) Tra qualche settimana per volare potrebbero richiederci ilaporto, non quello però che siamo abituati a mostrare. La Iata, l’associazione internazionale del trasporto aereo, ha infatti annunciato che ilTravel, cioè ilaporto digitale per viaggiare sicuri nell’era, è ormai in dirittura d’arrivo. Si tratta in sintesi di una app che verifica se iaggeri si sono sottoposti a un test per il-19, con una garanzia sulla attendibilità dell’ente dove è stato effettuato, o se sono stati vaccinati contro il coronavirus. Una soluzione tecnologica ritenuta dalle compagnie aeree associate alla Iata essenziale, per provare a far ripartire un business che nel 2020 ha visto la domanda crollare più del 70 per cento. Ilaporto ...