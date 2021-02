Traffico Roma del 23-02-2021 ore 08 | 00

Leggi su romadailynews

(Di martedì 23 febbraio 2021) LuceverdeBuona giornata dalla redazione al microfono Simone Cerchiaraintenso rallentato sulle principali strade ma partiamo da un incidente si tratta di un incidente avvenuto sulla circonvallazione Cornelia e che sta rallentando ilall’altezza della via Aurelia in direzione di via Gregorio VII sulle strade in ingressointenso e banchi di nebbia un ulteriore invito a moderare la velocità sulla Cassia code tra la storta e la Giustiniana si procede in coda sulla via trionfale all’altezza di via di Casal del Marmo sulla via Flaminia incolonnamenti all’altezza di via di Grottarossa code anche traFiumicino e il viadotto della Magliana in direzione EUR Laurentina Ma qui i disagi sono a causa di lavori lavori che comportano la chiusura della ...