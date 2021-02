Torino | allenamento sospeso | accertamenti su nuovi casi di Covid

MatteoPedrosi : Dovrebbero essere 6 i giocatori del #Torino positivi al #COVID?19. Potrebbero esserci dei positivi anche tra i memb… - Corriere : Covid, rischio focolaio al Torino: sospeso l’allenamento - DiMarzio : #Torino, decisione presa dalla società a causa di ulteriori positività al Covid-19 - Piergiulio58 : Torino, otto positivi al Covid (tra squadra e staff): a rischio la gara contro il Sassuolo- - zazoomblog : Focolaio al Torino: sospeso l’allenamento a rischio la partita contro il Sassuolo - #Focolaio #Torino: #sospeso -

Su indicazione dell'Asl, la società granata ha annullato l'che era previsto quest'oggi ... come successo per l'ormai celeberrima Juventus - Napoli , l'Asl dipossa decidere di ...La scorsa settimana ilha annunciato la positività al Covid - 19 di tre giocatori. A tre giorni dalla prossima partita, venerdì sera contro il Sassuolo, il club ha annullato l'di oggi in attesa di ...Le dichiarazioni di Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa di presentazione della sfida di Champions League tra Atalanta e Real Madrid.Allenamento sospeso. Dopo le tre positività della scorsa settimana, ne sarebbero emerse almeno altrettante dopo gli ultimi controlli ...