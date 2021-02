Tiger Woods ferito in un brutto incidente d’auto (Di martedì 23 febbraio 2021) Tiger Woods è rimasto ferito in un incidente stradale in California. A riportare la notizia sono le autorità di Los Angeles, che mostrano anche la vettura della leggenda del golf ribaltata a metà a Ranchos Palos Verdes. L’incidente sarebbe avvenuto poco dopo le 7 del mattino. Non si conoscono esattamente le condizioni del 15 volte campione Major, ma si sa che è stato necessario estrarlo dalle lamiere della sua automobile, o almeno di quel che ne resta, con delle cesoie: a prestarsi all’operazione i vigili del fuoco e i medici accorsi sul posto. Il golfista, unico occupante dell’auto, è stato portato in ambulanza a un ospedale locale per le ferite riportate. Stava viaggiando sull’Hawthorne Boulevard, verso nord, quando è avvenuto il fatto. Nelle prossime ore sarà possibile capire con più chiarezza che ... Leggi su oasport (Di martedì 23 febbraio 2021)è rimastoin unstradale in California. A riportare la notizia sono le autorità di Los Angeles, che mostrano anche la vettura della leggenda del golf ribaltata a metà a Ranchos Palos Verdes. L’sarebbe avvenuto poco dopo le 7 del mattino. Non si conoscono esattamente le condizioni del 15 volte campione Major, ma si sa che è stato necessario estrarlo dalle lamiere della sua automobile, o almeno di quel che ne resta, con delle cesoie: a prestarsi all’operazione i vigili del fuoco e i medici accorsi sul posto. Il golfista, unico occupante dell’auto, è stato portato in ambulanza a un ospedale locale per le ferite riportate. Stava viaggiando sull’Hawthorne Boulevard, verso nord, quando è avvenuto il fatto. Nelle prossime ore sarà possibile capire con più chiarezza che ...

repubblica : ?? Los Angeles, incidente stradale per Tiger Woods: il campione di golf ferito - repubblica : Los Angeles, incidente stradale per Tiger Woods: è ferito - Eurosport_IT : Tiger #Woods coinvolto in un incidente stradale: per essere estratto dalla macchina, hanno dovuto tagliarla! ???? W… - sportli26181512 : Terribile incidente stradale a Los Angeles per il golfista Tiger Woods: è ferito gravemente alle gambe: Terribile i… - Redblack100x100 : Mamma mia Los Angeles, incidente stradale per Tiger Woods: è ferito alle gambe - la Repubblica -