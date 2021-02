Samuel ci porta in viaggio con «Brigata Bianca» e una playlist (anche video) per GQ (Di martedì 23 febbraio 2021) Da qualche settimana è uscito Brigata Bianca, il secondo album di Samuel da solista, e ha il sapore di tanti ritorni dopo viaggi anche perigliosi. Il ritorno del suo autore al mix (unico e distintivo) di cantautorato ed elettronica (qui condiviso in featuring con alcuni dei migliori talenti della musica italiana contemporanea, anche in chiave rap). Quindici tracce che, ascoltate di fila, racchiudono un nostos in stile Ulisse che è proprio il viaggio dell'anima che molti di noi hanno fatto tra le quattro mura di casa nei tanti lockdown degli ultimi 12 mesi: un'esperienza che attraverso luci e ombre, porta a galla con nuova chiarezza chi siamo e soprattutto cosa vogliamo, dettaglio questo che finisce per ridefinirci emotivamente e anche ... Leggi su gqitalia (Di martedì 23 febbraio 2021) Da qualche settimana è uscito, il secondo album dida solista, e ha il sapore di tanti ritorni dopo viaggiperigliosi. Il ritorno del suo autore al mix (unico e distintivo) di cantautorato ed elettronica (qui condiviso in featuring con alcuni dei migliori talenti della musica italiana contemporanea,in chiave rap). Quindici tracce che, ascoltate di fila, racchiudono un nostos in stile Ulisse che è proprio ildell'anima che molti di noi hanno fatto tra le quattro mura di casa nei tanti lockdown degli ultimi 12 mesi: un'esperienza che attraverso luci e ombre,a galla con nuova chiarezza chi siamo e soprattutto cosa vogliamo, dettaglio questo che finisce per ridefinirci emotivamente e...

