Riot Games | ufficiale la realizzazione di un MMORPG

A quanto pare è tutto vero, Riot Games sta ufficialmente pensando ad un titolo MMORPG infatti nella sua pagina ufficiale sta anche reclutando personale. Riot si sta espandendo anche in ciò che non comprende gli Esport, e da fan ne siamo veramente contenti. Ora nero su bianco appare la volontà della Riot per un nuovo titolo. Nel mese di dicembre, VP di Riot di IP e di intrattenimento Greg "Ghostcrawler" Street ha confermato che stava lavorando su un imponente progetto impostato nella Lega nell'universo. Poco dopo, ha anche rivelato che il nuovo gioco sarebbe stato un MMORPG, mandando i fan in una frenesia. Anche se i ruoli non sono stati ancora ben definiti, Riot è alla ricerca di persone che abbiano esperienza con i giochi ...

Riot Games sta reclutando personale per un MMORPG