Perseguita e minaccia l'ex moglie, un 78enne finisce agli arresti domiciliari (Di martedì 23 febbraio 2021) (Visited 92 times, 92 visits today) Notizie Simili: Si separa dalla moglie ma continua a Perseguitarla:… Perseguita e aggredisce il nuovo ragazzo dell'ex… Anni di violenze, minacce e ... Leggi su galluraoggi (Di martedì 23 febbraio 2021) (Visited 92 times, 92 visits today) Notizie Simili: Si separa dallama continua arla:…e aggredisce il nuovo ragazzo dell'ex… Anni di violenze, minacce e ...

barbybpgirl : @CucchiRiccardo In questi casi ci vorrebbe il carcere preventivo, se una persona ti perseguita, ti minaccia, non pu… - ghenesio : Hai ragione. Non si può più accettare di lasciare in libertà chi minaccia e perseguita ripetutamente una persona. E… - vocidicitta : Nuovo articolo: Perseguita e minaccia l’ex compagna nonostante il divieto di avvicinamento. Arrestato. - imarkez : RT @blogsicilia: Minaccia e perseguita una ragazzina di 17 anni, arrestato un palermitano di 44 anni - - ilSicilia : #Cronaca #exfidanzati Minaccia e perseguita l’ex fidanzata 17enne: arrestato 44enne a Capaci -