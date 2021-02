Obama e Bruce Springsteen insieme in un podcast: «Ma io non sono cool come lui» (Di martedì 23 febbraio 2021) Se ancora non siete tra quelli che si sono convertiti al magico mondo dei podcast, questo potrebbe essere il vostro battesimo. Bruce Springsteen e Barack Obama condurranno insieme Renegades: Born in the USA, il nuovissimo podcast disponibile da lunedì 1 marzo. Prendi il re del rock e l’ex presidente degli Stati Uniti e mettili insieme in un podcast: fino a qualche anno fa sarebbe stato impensabile, forse. Adesso invece Renegades: Born in the USA: sarà disponibile su Spotify dal prossimo lunedì, 1 marzo 2021, e vedrà Obama e Springsteen insieme alla conduzione. Si tratterà di una vera e propria serie in 8 episodi che tratterà tematiche razziali ma anche politiche; e ancora si parlerà ... Leggi su velvetmag (Di martedì 23 febbraio 2021) Se ancora non siete tra quelli che siconvertiti al magico mondo dei, questo potrebbe essere il vostro battesimo.e BarackcondurrannoRenegades: Born in the USA, il nuovissimodisponibile da lunedì 1 marzo. Prendi il re del rock e l’ex presidente degli Stati Uniti e mettiliin un: fino a qualche anno fa sarebbe stato impensabile, forse. Adesso invece Renegades: Born in the USA: sarà disponibile su Spotify dal prossimo lunedì, 1 marzo 2021, e vedràalla conduzione. Si tratterà di una vera e propria serie in 8 episodi che tratterà tematiche razziali ma anche politiche; e ancora si parlerà ...

