Nuovo Dpcm zone | ipotesi nuovi parametri | più facile entrare in fascia rossa?

(Di martedì 23 febbraio 2021) Non si cambia l'impianto, ma si può discutere sulle sue modalità di attuazione. È questa in estrema sintesi la posizione prevalente in questo momento all'interno del...

DSantanche : Il Governo Draghi si appresta a chiudere tutto, di nuovo. Un Governo capeggiato da un uomo stimato e stimabile ma a… - Agenzia_Ansa : Approvato il nuovo Decreto, spostamenti tra Regioni vietati fino al 27 marzo. In zona rossa impedite le visite a p… - Corriere : Il governo ha deciso: il divieto di spostamenti tra regioni sarà prorogato di 30 giorni - LPincia : RT @DavelloStefano: Si sta pensando ad una modifica dei parametri per passare da una fascia di colore ad un’altra. Se questi saranno più… - tagadala7 : RT @La7tv: #tagada Dai Dpcm di #Conte ai decreti del nuovo premier, cosa è cambiato? L'analisi di Alessandro De Angelis: 'Con il metodo #Dr… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm

Stefano Bonaccini si schiera dalla parte di Matteo Salvini sulla possibilità di cominciare a riaprire. Dopo il decreto Covid si lavora infatti al, in vista della scadenza del 5 marzo, e i fari sono puntati su bar e ristoranti: 'Bisognerà intervenire', dice il governatore dell'Emilia Romagna ospite di Myrta Merlino a L'aria che tira, ...Con il governo Draghi "adesso credo cambierà qualcosa dal punto di vista del. Cioè come si deve restringere dove ci sono problemi, si puo' pensare che dove le cose vanno meglio si puo' ...Bisogna essere pronti a far quello che serve e intervenire, soprattutto vaccinare più persone possibili Fari puntati su alcuni settori, come bar e ristoranti, e c'è attesa per le decisioni. Ad esempio ...23 FEB - Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, ha firmato oggi l’ordinanza per istituire la zona rossa nel Comune di Torrice in provincia di Frosinone a causa della forte incidenza e p ...