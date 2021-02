“Non mi è piaciuto lo scherzo”: momenti di panico al GF Vip per Alfonso Signorini (Di martedì 23 febbraio 2021) Come quando ci si avvia verso la fine della scuola, cresce l’euforia. E così durante la 42esima puntata di questo Grande Fratello VIP fiume abbiamo visto alcuni scherzi che hanno fatto impennare l’asticella del trash. Il primo è stato rivolto a Tommaso Zorzi cui è stato fatto credere, con la complicità degli altri vipponi, che ci sarebbe stato un nuovo slittamente della finale – attualmente prevista per il primo marzo: all’annuncio che il GF Vip sarebbe durato fino al 15 marzo, Zorzi è apparso decisamente sotto shock (e come biasimarlo). Ma ancor più sotto shock è apparso il padrone di casa Alfonso Signorini, vittima di una burletta innocua che lo ha visto reagire in modo quantomeno scomposto – in uno dei momenti se possibile più trash di questa edizione del GF. Poco prima di lanciare le ultime nomination, Cristiano ... Leggi su periodicoitaliano (Di martedì 23 febbraio 2021) Come quando ci si avvia verso la fine della scuola, cresce l’euforia. E così durante la 42esima puntata di questo Grande Fratello VIP fiume abbiamo visto alcuni scherzi che hanno fatto impennare l’asticella del trash. Il primo è stato rivolto a Tommaso Zorzi cui è stato fatto credere, con la complicità degli altri vipponi, che ci sarebbe stato un nuovo slittamente della finale – attualmente prevista per il primo marzo: all’annuncio che il GF Vip sarebbe durato fino al 15 marzo, Zorzi è apparso decisamente sotto shock (e come biasimarlo). Ma ancor più sotto shock è apparso il padrone di casa, vittima di una burletta innocua che lo ha visto reagire in modo quantomeno scomposto – in uno deise possibile più trash di questa edizione del GF. Poco prima di lanciare le ultime nomination, Cristiano ...

