MotoGP, Carmelo Ezpeleta sulla morte di Fausto Gresini: "Profondamente addolorato, era un ottimo amico" (Di martedì 23 febbraio 2021) Sono ore molto tristi quelle che stiamo vivendo. La notizia della morte di Fausto Gresini, ex pilota e attuale Team Manager nel Motomondiale, ha colpito tutti. All'età di 60 anni, a causa di complicanze respiratorie causate dal Covid-19, Gresini ci ha lasciato e le manifestazioni di vicinanza nei suoi confronti e della propria famiglia sono molteplici. La MotoGP e Dorna Sports hanno dedicato tanti messaggi. Tra questi il CEO di Dorna Carmelo Ezpeleta ha espresso tutta la sua tristezza. "Sono Profondamente addolorato per la perdita di Fausto. Era un ottimo amico e mi piaceva molto. Ho seguito da vicino le notizie sulle sue condizioni e ho avuto la fortuna di poter parlare con lui anche ...

