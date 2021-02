Lotito: «Sto preparando una grande cerimonia per Immobile. Inzaghi come un figlio» (Di martedì 23 febbraio 2021) Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato a poco più di un’ora dalla sfida col Bayern Monaco di Champions Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Bayern Monaco. Le sue parole. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI OTTAVI – «Risultato importante per la società, per i tifosi e per il sottoscritto. Oggi la Lazio è una società che ha su piani diversi le stesse analogie – su piani diversi – del Bayern Monaco perché siamo economicamente risanati e abbiamo raggiunto dei risultati sportivi. Stiamo proseguendo un tragitto che porterà nel tempo ulteriori soddisfazioni». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 febbraio 2021) Claudio, presidente della Lazio, ha parlato a poco più di un’ora dalla sfida col Bayern Monaco di Champions Claudio, presidente della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Bayern Monaco. Le sue parole. CLICCA QUI PER LE DICHIARAZIONI INTEGRALI OTTAVI – «Risultato importante per la società, per i tifosi e per il sottoscritto. Oggi la Lazio è una società che ha su piani diversi le stesse analogie – su piani diversi – del Bayern Monaco perché siamo economicamente risanati e abbiamo raggiunto dei risultati sportivi. Stiamo proseguendo un tragitto che porterà nel tempo ulteriori soddisfazioni». Leggi su Calcionews24.com

