Lisa, la ragazza dei cimiteri: quei riti funebri assurdi e strazianti durante la pandemia (Di martedì 23 febbraio 2021) Lisa Martignetti, 39 anni, è una necrofora: organizza commiati e funerali con la stessa passione con cui altri celebrano matrimoni e ricorrenze. E nell’ultimo anno, a Bergamo, questo mestiere, a cui Lisa dedica energie, sensibilità e delicatezza, ha assunto un ruolo se possibile ancor più profondo e intimo che abbiamo voluto ripercorrere insieme. Cosa ha significato essere operatrice funebre durante la pandemia da Covid? È stata un’esperienza straziante. Il telefono squillava ininterrottamente. Dopo il medico che comunicava il decesso, spesso io ero la prima voce che accoglieva l’annuncio della famiglia. Nonostante le chiamate in attesa, continue, ho sempre cercato di ascoltare, senza fretta. Il caso più difficile è stato quello di una signora che ha perso prima il papà, poi la mamma e quindi il marito. Non avevo più ... Leggi su bergamonews (Di martedì 23 febbraio 2021)Martignetti, 39 anni, è una necrofora: organizza commiati e funerali con la stessa passione con cui altri celebrano matrimoni e ricorrenze. E nell’ultimo anno, a Bergamo, questo mestiere, a cuidedica energie, sensibilità e delicatezza, ha assunto un ruolo se possibile ancor più profondo e intimo che abbiamo voluto ripercorrere insieme. Cosa ha significato essere operatrice funebrelada Covid? È stata un’esperienza straziante. Il telefono squillava ininterrottamente. Dopo il medico che comunicava il decesso, spesso io ero la prima voce che accoglieva l’annuncio della famiglia. Nonostante le chiamate in attesa, continue, ho sempre cercato di ascoltare, senza fretta. Il caso più difficile è stato quello di una signora che ha perso prima il papà, poi la mamma e quindi il marito. Non avevo più ...

