Lazio-Bayern Monaco, Lucas Leiva: "Non è solo colpa di Musacchio, siamo davvero amareggiati"

Bayern Monaco travolgente e Lazio a picco. I bavaresi strapazzano 4-1 i biancocelesti nella gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League, sconfitta che ha compromesso il passaggio del turno dei capitolini. In merito alla prestazione dei suoi ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Mediaset, Lucas Leiva.

"Siamo dispiaciuti perché sappiamo di essere migliori di così. Musacchio? Non è colpa sua, ha fatto un ..."

