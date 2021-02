Isola 15, i naufraghi saranno divisi in due gruppi? Tutti gli ultimi aggiornamenti (e due new entry) (Di martedì 23 febbraio 2021) Il promo de L’Isola dei Famosi 15 risuona tra le pubblicità di Canale 5. Con la finale del Grande Fratello Vip 5 alle porte, ormai gli occhi dei telespettatori sono Tutti puntati sul nuovo reality show che sbarcherà nelle nostre case da venerdì 12 marzo. Tra smentite, conferme e new entry, il cast della quindicesima edizione del programma – che quest’anno sarà condotto per la prima volta da Ilary Blasi – sta prendendo ormai forma. Se, infatti, la pagina ufficiale dell’Isola ha confermato la presenza dello YouTuber Awed nel cast, il sempre informato TvBlog.it ha fatto il nome di due nuovi concorrenti. Uno è il famoso comico ed attore romano Roberto Ciufoli, che Tutti ricordiamo fra i componenti della Premiata ditta. E l’altro è il campione olimpico e judoka Giuseppe Maddaloni, conosciuto anche come ... Leggi su isaechia (Di martedì 23 febbraio 2021) Il promo de L’dei Famosi 15 risuona tra le pubblicità di Canale 5. Con la finale del Grande Fratello Vip 5 alle porte, ormai gli occhi dei telespettatori sonopuntati sul nuovo reality show che sbarcherà nelle nostre case da venerdì 12 marzo. Tra smentite, conferme e new, il cast della quindicesima edizione del programma – che quest’anno sarà condotto per la prima volta da Ilary Blasi – sta prendendo ormai forma. Se, infatti, la pagina ufficiale dell’ha confermato la presenza dello YouTuber Awed nel cast, il sempre informato TvBlog.it ha fatto il nome di due nuovi concorrenti. Uno è il famoso comico ed attore romano Roberto Ciufoli, chericordiamo fra i componenti della Premiata ditta. E l’altro è il campione olimpico e judoka Giuseppe Maddaloni, conosciuto anche come ...

