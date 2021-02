Il capo missione di Msf in Congo | «Qui la violenza si annida ovunque e non c’è modo di fermarla» – Il colloquio

(Di martedì 23 febbraio 2021) La provincia di Kivu Nord dove ieri, 22 febbraio, sono stati uccisi l’ambasciatore italiano Luca Attanasio, il carabiniere Vittorio Iacovacci, e l’autista del convoglio Onu Mustapha Milambo, è tra le più instabili della Repubblica Democratica del. Solo in quella regione orientale si trovano 1,5 milioni di sfollati interni. Una situazione umanitaria aggravatasi con la guerra civile iniziata nel 1997 e che in questi 24 anni, nonostante l’istituzione nel 2003 di un Governo di transizione, ha continuato a fare milioni di vittime. Negli ultimi anni in quest’area, all’interno di un Paese dove mancano forti apparati statali, hanno potuto proliferare milizie armate, tra cui quella dei ribelli delle Forze democratiche di liberazione del Ruanda, in cima alla lista dei sospettati per l’attentato al convoglio Onu in cui si trovavano i due italiani. Oltre alla presenza di ...

Da quanto tempo lei si trova in Congo e di cosa si occupa? Sono Regional Manager e capo missione di Avsi in Congo e nel Sud Sudan. Sono in Congo dal 2018. Ho cominciato a fare questo lavoro nel 2015. Nel 2020 Luca Attanasio aveva ricevuto il Premio Internazionale Nassiriya per la Pace «per il suo impegno volto alla salvaguardia della pace tra i popoli»