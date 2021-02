Guerra di poltrone e veti incrociati. Ancora stallo sui sottosegretari. Quote rosa, scissioni e regolamenti di conti interni. Le beghe di partito fanno slittare di nuovo le nomine (Di martedì 23 febbraio 2021) Come prevedibile, la partita per assegnare i posti di sottogoverno dell’esecutivo Draghi è molto più complicata del previsto e se il premier si era illuso di poterla concludere addirittura il week end scorso o al massimo ieri nel corso del Consiglio dei ministri convocato per le 9.30, non aveva fatto i calcoli con una matassa ingarbugliata dagli appetiti dei numerosi partiti che compongono la sua maggioranza, dai veti incrociati, dalle rivendicazioni di genere, dalle epurazioni degli ultimi giorni, dagli equilibri da rispettare. Ma andiamo con ordine: nelle intenzioni dell’ex numero uno della Bce la ripartizione dovrebbe essere il più possibile equilibrata e tenere conto della forza numerica di ciascun partito presente in Parlamento, ma l’espulsione di circa una quarantina fra deputati e senatori pentastellati a seguito del voto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 23 febbraio 2021) Come prevedibile, la partita per assegnare i posti di sottogoverno dell’esecutivo Draghi è molto più complicata del previsto e se il premier si era illuso di poterla concludere addirittura il week end scorso o al massimo ieri nel corso del Consiglio dei ministri convocato per le 9.30, non aveva fatto i calcoli con una matassa ingarbugliata dagli appetiti dei numerosi partiti che compongono la sua maggioranza, dai, dalle rivendicazioni di genere, dalle epurazioni degli ultimi giorni, dagli equilibri da rispettare. Ma andiamo con ordine: nelle intenzioni dell’ex numero uno della Bce la ripartizione dovrebbe essere il più possibile equilibrata e tenere conto della forza numerica di ciascunpresente in Parlamento, ma l’espulsione di circa una quarantina fra deputati e senatori pentastellati a seguito del voto ...

