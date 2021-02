Grillo in stile Quarto Potere: non parla degli espulsi ma attacca i media e invoca la salvezza del 5G (Di martedì 23 febbraio 2021) Beppe Grillo ora gioca con le fibre ottiche e il digitale. Per ricompattare le truppe e allontanare i riflettori dallo psicodramma delle espulsioni a raffica dei ribelli. Grillo lancia la rivoluzione digitale per sviare la stampa “È arrivato il momento di mettere in atto queste proposte. Estensione delle rete in fibra di proprietà pubblica. Investimenti per infrastrutture digitali. Investimenti sulle nuove frontiere della tecnologia. Riforma della Rai sul modello Bbc, ridefinizione delle quote del mercato pubblicitario”. parla di telecomunicazioni per silenziare la crisi dei 5Stelle Un invito a Draghi direttamente dal suo blog. Una lunga elencazione di proposte. Le solite. “È dal 2013 che parliamo di queste cose. L’informazione è uno dei fondamenti della democrazia e della sopravvivenza individuale”. E giù con le ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 23 febbraio 2021) Beppeora gioca con le fibre ottiche e il digitale. Per ricompattare le truppe e allontanare i riflettori dallo psicodramma delleoni a raffica dei ribelli.lancia la rivoluzione digitale per sviare la stampa “È arrivato il momento di mettere in atto queste proposte. Estensione delle rete in fibra di proprietà pubblica. Investimenti per infrastrutture digitali. Investimenti sulle nuove frontiere della tecnologia. Riforma della Rai sul modello Bbc, ridefinizione delle quote del mercato pubblicitario”.di telecomunicazioni per silenziare la crisi dei 5Stelle Un invito a Draghi direttamente dal suo blog. Una lunga elencazione di proposte. Le solite. “È dal 2013 che parliamo di queste cose. L’informazione è uno dei fondamenti della democrazia e della sopravvivenza individuale”. E giù con le ...

