Gli ex 5 stelle danno vita a "L'Alternativa c'è", nuova componente del gruppo Misto alla Camera (Di martedì 23 febbraio 2021) È nata, secondo quanto si apprende, la nuova componente di ex M5s nel gruppo Misto della Camera. Ne fanno parte 13 deputati che confluiscono in ’L’Alternativa c’e”. La formazione della nuova componente, c’è chi spiega, è uno strumento parlamentare utile per poter intervenire con maggior forza - per tempi e presentazione di emendamenti - sul merito delle questioni che il Parlamento sarà chiamato a discutere ed approvare. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 23 febbraio 2021) È nata, secondo quanto si apprende, ladi ex M5s neldella. Ne fanno parte 13 deputati che confluiscono in ’L’c’e”. La formazione della, c’è chi spiega, è uno strumento parlamentare utile per poter intervenire con maggior forza - per tempi e presentazione di emendamenti - sul merito delle questioni che il Parlamento sarà chiamato a discutere ed approvare.

fattoquotidiano : ESPULSIONI I parlamentari del Movimento 5 Stelle che hanno votato No al governo Draghi sono gli unici che hanno de… - davidallegranti : Draghi viene descritto come un 'marziano' ma a sentire gli interventi in Senato dei Cinque stelle – e non solo dei… - gemin_steven98 : RT @HuffPostItalia: Gli ex 5 stelle danno vita a 'L'Alternativa c'è', nuova componente del gruppo Misto alla Camera - GHERARDIMAURO1 : RT @HuffPostItalia: Gli ex 5 stelle danno vita a 'L'Alternativa c'è', nuova componente del gruppo Misto alla Camera - HuffPostItalia : Gli ex 5 stelle danno vita a 'L'Alternativa c'è', nuova componente del gruppo Misto alla Camera -