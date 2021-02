GF Vip, ex concorrente vittima de Le Iene: “Ascoltami, non sono io” (Di martedì 23 febbraio 2021) ‘Le Iene‘ continuano a mietere vittime e questa volta nella rete cade una ex concorrente del ‘GF Vip‘, chi è? “Ascoltami, non sono io“ Le Iene, Fonte foto: Facebook (@ leIene)Programma amatissimo dal pubblico e molto seguito sui social, ‘Le Iene‘ continuano a lasciare senza parole tutte i personaggi noti che ogni settimana cadono vittima degli scherzi organizzati dalla produzione e questa volta è una ex concorrente del ‘GF Vip‘ a cadere nella rete: “Ascoltami, non sono io“. La trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi, come sicuramente in tantissimi già sapranno, ogni settimana si occupa di casi di cronaca, di interviste a personaggi noti e molto altro, c’è anche una piccola parte ... Leggi su chenews (Di martedì 23 febbraio 2021) ‘Le‘ continuano a mietere vittime e questa volta nella rete cade una exdel ‘GF Vip‘, chi è? “, nonio“ Le, Fonte foto: Facebook (@ le)Programma amatissimo dal pubblico e molto seguito sui social, ‘Le‘ continuano a lasciare senza parole tutte i personaggi noti che ogni settimana cadonodegli scherzi organizzati dalla produzione e questa volta è una exdel ‘GF Vip‘ a cadere nella rete: “, nonio“. La trasmissione condotta da Alessia Marcuzzi, come sicuramente in tantissimi già sapranno, ogni settimana si occupa di casi di cronaca, di interviste a personaggi noti e molto altro, c’è anche una piccola parte ...

addicted_gf : @_Rosaa_25 Salve, in quanto telespettatrice del Grande fratello vip io sono inorridita dal come vengano trattati al… - addicted_gf : @robertaa96r Salve, in quanto telespettatrice del Grande fratello vip io sono inorridita dal come vengano trattati… - riccardochic : RT @danitrash77: Samantha De Grenet una delle concorrente più camaleontiche dei reality italiani: È passata dal fare perfettamente la vill… - marco_r98 : RT @danitrash77: Samantha De Grenet una delle concorrente più camaleontiche dei reality italiani: È passata dal fare perfettamente la vill… - danitrash77 : Samantha De Grenet una delle concorrente più camaleontiche dei reality italiani: È passata dal fare perfettamente… -