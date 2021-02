Gears of War novità in arrivo? Su Twitter compare una misteriosa immagine (Di martedì 23 febbraio 2021) Oltre ad Halo, il franchise di Gears of War è uno dei più amati di Microsoft. L'uscita più recente della serie, Gears 5, e il suo DLC, sono stati accolti molto bene dai fan. Ora, però, sembra che ci sia qualcosa in serbo per il futuro. L'account Twitter di Gears of War ha pubblicato una nuova immagine senza alcun messaggio di accompagnamento. Molti hanno sottolineato che l'immagine sembra essere ispirata alla box art di Gears of War 2 in cui il protagonista, Marcus Fenix, tiene in mano alcune "cog tag". Ci sarebbero varie possibilità, qualcosa per il multiplayer di Gears 5 in arrivo, una rimasterizzazione di Gears of War 2 simile a quella della Ultimate Edition per il primo gioco, o il secondo e il terzo gioco ... Leggi su eurogamer (Di martedì 23 febbraio 2021) Oltre ad Halo, il franchise diof War è uno dei più amati di Microsoft. L'uscita più recente della serie,5, e il suo DLC, sono stati accolti molto bene dai fan. Ora, però, sembra che ci sia qualcosa in serbo per il futuro. L'accountdiof War ha pubblicato una nuovasenza alcun messaggio di accompagnamento. Molti hanno sottolineato che l'sembra essere ispirata alla box art diof War 2 in cui il protagonista, Marcus Fenix, tiene in mano alcune "cog tag". Ci sarebbero varie possibilità, qualcosa per il multiplayer di5 in, una rimasterizzazione diof War 2 simile a quella della Ultimate Edition per il primo gioco, o il secondo e il terzo gioco ...

Lollowitz : RT @Eurogamer_it: Membri di The Coalition hanno aiutato nello sviluppo di #HaloInfinite? - infoitscienza : Halo Infinite: il team di Gears of War ha aiutato 343 Industries nello sviluppo - GamingToday4 : Halo Infinite: il team di Gears of War ha aiutato 343 Industries nello sviluppo - infoitscienza : Gears of War 6 e non solo in sviluppo presso The Coalition? Noto insider lancia il rumor - AnGeL3DaRk3 : RT @AngoloDiFarenz: Perché Gears of War è un brand che dovrebbe morire. -

Ultime Notizie dalla rete : Gears War Outriders: nuovo broadcast in arrivo il 24 febbraio Square Enix ha annunciato che il quinto broadcast di Outriders , il titolo RPG cooperativo sparatutto che il developer People Can Fly , lo stesso di Gears of War Judgment e di Bulletstorm , sta sviluppando insieme a Square Enix External Studios , gli ideatori di Sleeping Dogs e Just Cause , sarà disponibile questa settimana, il 24 febbraio . Il ...

Gears of War, nuovo capitolo e spin - off in lavorazione presso The Coalition? Klobrille lancia il nuovo rumor Gears of War è una delle serie più acclamate di Xbox , ma anche uno degli sparatutto in terza persona più amati in assoluto. L'ultimo capitolo, Gears 5 , è stato ben accolto dal pubblico e dalla ...

Gears of War 2: teaser suggerisce l'arrivo di una remastered Multiplayer.it Gears of War novità in arrivo? Su Twitter compare una misteriosa immagine Oltre ad Halo, il franchise di Gears of War è uno dei più amati di Microsoft. L'uscita più recente della serie, Gears 5, e il suo DLC, sono stati accolti molto bene dai fan. Ora, però, sembra che ci s ...

Gears of War 2: teaser suggerisce l'arrivo di una remastered Un'immagine teaser pubblicata dall'account ufficiale della serie ha suggerito l'arrivo di una possibile remastered di Gears of War 2.. L'account twitter del franchise Gears of War ha pubblicato ...

Square Enix ha annunciato che il quinto broadcast di Outriders , il titolo RPG cooperativo sparatutto che il developer People Can Fly , lo stesso diofJudgment e di Bulletstorm , sta sviluppando insieme a Square Enix External Studios , gli ideatori di Sleeping Dogs e Just Cause , sarà disponibile questa settimana, il 24 febbraio . Il ...ofè una delle serie più acclamate di Xbox , ma anche uno degli sparatutto in terza persona più amati in assoluto. L'ultimo capitolo,5 , è stato ben accolto dal pubblico e dalla ...Oltre ad Halo, il franchise di Gears of War è uno dei più amati di Microsoft. L'uscita più recente della serie, Gears 5, e il suo DLC, sono stati accolti molto bene dai fan. Ora, però, sembra che ci s ...Un'immagine teaser pubblicata dall'account ufficiale della serie ha suggerito l'arrivo di una possibile remastered di Gears of War 2.. L'account twitter del franchise Gears of War ha pubblicato ...