Firenze | trovato cadavere nell’Arno

rep_firenze : Firenze, trovato in Arno cadavere di un uomo [aggiornamento delle 10:51] - BusaFabio : @Giulio_Firenze @miriamrampazzi @lucaberta È quello che volevo scrivere a @miriamrampazzi . Grazie. Ho trovato art… - pendufemelle : Io che partendo da Firenze cammino e cammino in in pratica sono arrivata sulle colline, ho trovato le capre e i rospi - PaoloGFlorence : @pisto_gol A Firenze si è deciso di puntare tutto su un 2000 che, grazie a Prandelli, ha trovato fiducia, continuit… - Simo_Fiore : @paola94364981 Al parco delle Cascine a Firenze. Dove viene i'fenomeno di Rignano a fare footing i'sabato, ma un s'è trovato ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Firenze trovato

La Repubblica Firenze.it

Il cadavere di un uomo dall'età apparente tra i 60 e i 70 anni è stato recuperato questa mattina intorno alle 8 dai vigili del fuoco nell'Arno a, all'altezza di via delle Funga nella zona di Rovezzano. Sul posto anche i carabinieri, che indagano sul caso. La salma verrà trasferita all'istituto di medicina legale per l'autopsia. La ......è stata per qualche anno la Capitale del Regno d'Italia ma in seguito al trasferimento avi ... C'è una storia che avresti voluto inserire in questa raccolta ma non haimateriale ...Insomma, una scuola di richiamo per studenti di tutti il mondo che vogliono puntare la loro . L'ipotesi del gioco alcolico nella morte dello studente precipitato dal 4° piano a Firenze (Di lunedì 22 f ...residente a Monza e studente al Polimoda di Firenze, si trovava nell'abitazione di altri suoi compagni.Al momento, i Carabinieri stanno conducendo indagini per capire come il ragazzo sia precipitato ...