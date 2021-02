F1, la Red Bull si presenta: la RB16B evoluzione e non rivoluzione del progetto 2020 (Di martedì 23 febbraio 2021) No, non sarà una rivoluzione. E’ questo quanto emerge dalla presentazione della nuova Red Bull, monoposto che vorrà contendere il titolo alla Mercedes nel Mondiale 2021 di F1. La RB16B, infatti, è stata ideata per dare continuità a un progetto, senza stravolgerlo. I regolamenti vigenti, come si sa, hanno quasi costretto i tecnici ad adottare una strategia conservativa, ma resta il fatto che dal punto di vista aerodinamico il disegno della vettura di Adrian Newey sia sempre decisamente apprezzabile. Same same… pic.twitter.com/J2eK2aS7vT — Red Bull Racing (@redBullracing) February 23, 2021 Pertanto, si partirà da una base solida, ricordando la vittoria con cui ha chiuso il 2020 ad Abu Dhabi l’olandese Max Verstappen. Una squadra, tra l’altro, ... Leggi su oasport (Di martedì 23 febbraio 2021) No, non sarà una. E’ questo quanto emerge dallazione della nuova Red, monoposto che vorrà contendere il titolo alla Mercedes nel Mondiale 2021 di F1. La, infatti, è stata ideata per dare continuità a un, senza stravolgerlo. I regolamenti vigenti, come si sa, hanno quasi costretto i tecnici ad adottare una strategia conservativa, ma resta il fatto che dal punto di vista aerodinamico il disegno della vettura di Adrian Newey sia sempre decisamente apprezzabile. Same same… pic.twitter.com/J2eK2aS7vT — RedRacing (@redracing) February 23, 2021 Pertanto, si partirà da una base solida, ricordando la vittoria con cui ha chiuso ilad Abu Dhabi l’olandese Max Verstappen. Una squadra, tra l’altro, ...

