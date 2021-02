DSCC | produrre MiniLED costerà più dell' OLED di LG fino al 2025

Digital_Day : I MIniLED porteranno i TV LCD più vicini alle prestazioni dell'OLED, ma i prezzi rimaranno comparabili -

Ultime Notizie dalla rete : DSCC produrre

DDay.it - Digital Day

prevede che i prezzi raggiungeranno il picco nel secondo trimestre (aprile - giugno) e ... non promette bene nemmeno per i produttori, che stanno facendo (e faranno) sempre più fatica a...La domanda globale di semiconduttori ha fatto sì che i fornitori non siano in grado diin ... L'indice del costo industriale dei pannelli LCD elaborato dae, in rosso, la variazione in ...Secondo gli analisti di DSCC, il costo industriale per la produzione di pannelli LCD con Quantum Dots e MiniLED scenderà più velocemente di quello dell'OLED, ma occorrerà aspettare fino al 2025 prima ...Pandemia, grande richiesta e scarsità di componenti. Chi vorrà comprare un nuovo TV tra i modelli del 2021 si prepari a spendere di più.