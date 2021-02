Draghi camomilla per Salvini | intanto è guerra tra e dentro i partiti

Tristan__esdpv : Ma basta con sto Mario Draghi dategli una camomilla #noneladurso - armidmar : FACILISSIMO, e noi accetteremo. Draghi ? una tazza di camomilla per ignoranti-- - LucianaCiolfi : Leggetelo a stomaco vuoto, o dopo aver bevuto una damigiana di camomilla. ???? - Cappellin_R : @Occhisquieti Vedi che è assurdo e che devi PROTESTARE BASTA DRAGHI CAMOMILLA E “COSTRUTTORIMATTONIERI” - trimpa48 : RT @Gladys82012839: A mezzanotte gli umarell come Padellaro devono andare a letto con la camomilla. Ora dice che il nuovo capo dell'intergr… -

Ultime Notizie dalla rete : Draghi camomilla

QDM Notizie

... a Roma, l'ammucchiata selvaggia? ma no, l'accozzaglia buonista intorno al Taumaturgo sanda ... In tutti gli altri partiti e movimenti, dilaga il cloroformio con molta. I nomi che, per ...... a Roma, l'ammucchiata selvaggia? ma no, l'accozzaglia buonista intorno al Taumaturgo sanda ... In tutti gli altri partiti e movimenti, dilaga il cloroformio con molta. I nomi che, per ...Ricordate i super-governatori? Cannoneggiavano da tutte le postazioni. Se il governo Conte 2 diceva A loro dicevano B. Zona arancione? Eccoli pronti a rivendicare la zona gialla, schierando principi d ...LE NUOVE MISURE ACCONTENTANO TUTTI. Sul Fatto di domani il Consiglio dei ministri che ha approvato le nuove misure restrittive per contrastare l’emergenza varianti. In particolare il divieto di sposta ...