Covid in Campania, maggiori restrizioni nel fine settimana? (Di martedì 23 febbraio 2021) La Regione Campania rischierebbe la zona rossa. È questo quanto si apprende dal governatore Vincenzo De Luca, il quale aveva già avvertito da diverso tempo la popolazione campana. "Vi siete divertiti? Avete mangiato sul lungomare? Bravi, ora siamo zona arancione e forse entriamo in zona rossa". "Ho visto nel week end le transenne messe sul L'articolo

Agenzia_Ansa : Individuata a Napoli una variante rara del Covid mai descritta prima in Italia. La Regione Campania fa sapere che '… - TgLa7 : ++ #Covid: in #Campania 1 caso su 4 ha #varianteinglese ++ Unità di crisi: mantenere altissima la guardia - Agenzia_Ansa : #Covid; Campania, Emilia Romagna e Molise arancioni da domenica. A breve la conferenza stampa del Ministero della S… - EvaTammaro : Il Twister lo lasci ai ragazzi, lei pensi a fare scelte sensate per il popolo della #Campania Sta facendo più morti… - generacomplotti : RT @Mara55607978: 'In Campania tutti possono prenotarsi per il vaccino Covid': ma è una fake news -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania SCUOLA/ Giannelli (Anp): non basta allungare il calendario, meglio recuperi ad hoc ...in più a fronte dei giorni di lezione che non hanno potuto frequentare in classe causa Covid. E ... Per esempio, in Campania gli studenti hanno seguito pochissimo in presenza: se dovessimo pensare di far ...

Covid Italia, 9.630 contagi e 274 morti: bollettino 22 febbraio Basilicata - Sono 41 i nuovi casi positivi al Covid secondo il bollettino della Regione di oggi. I ... Campania - Sono 1.202 i nuovi contagi da coronavirus in Campania secondo il bollettino di oggi. ...

COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Regione Campania Natalità, le roccaforti campane In Campania le nuove nascite hanno “superato” di gran lunga i decessi. Mentre tra Cremona e Piacenza - nelle zone rosse della prima ondata Covid, la differenza tra nuove nascite e decessi vira in nega ...

Al parcheggio del centro commerciale di Rescaldina scopri se sei positivo al Covid Parcheggiare e nello stesso tempo scoprire se si è positivi o meno al Covid. A Rescaldina da oggi è possibile effettuare infatti i test rapidi per il Covid 19. In linea con la nuova missione aziendale ...

