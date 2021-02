Clima primaverile su tutta Italia: le previsioni meteo di mercoledì 24 febbraio (Di martedì 23 febbraio 2021) L’anticiclone nei prossimi giorni porterà effetti molto positivi su tutto il Paese con tempo primaverile e belle giornate di sole. Da segnalare però la tenace resistenza della nebbia che interesserà le pianure del Nord (soprattutto quelle orientali) ma anche quelle del Centro. Ne risentirà la qualità dell’aria per la maggiore concentrazione di polveri sottili nelle città. A parte la riduzione della visibilità (soltanto al mattino), l'anticiclone riuscirà comunque a dominare la scena garantendo giornate assolate e un contesto Climatico primaverile. Le temperature potranno superare i 20 gradi su tutte le regioni. Solo dalla seconda parte del weekend si intravede qualche segnale di cambiamento a causa della possibile discesa di una massa d'aria più fredda e instabile dall’Europa orientale.Le previsioni al NordNebbie al ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 23 febbraio 2021) L’anticiclone nei prossimi giorni porterà effetti molto positivi su tutto il Paese con tempoe belle giornate di sole. Da segnalare però la tenace resistenza della nebbia che interesserà le pianure del Nord (soprattutto quelle orientali) ma anche quelle del Centro. Ne risentirà la qualità dell’aria per la maggiore concentrazione di polveri sottili nelle città. A parte la riduzione della visibilità (soltanto al mattino), l'anticiclone riuscirà comunque a dominare la scena garantendo giornate assolate e un contestotico. Le temperature potranno superare i 20 gradi su tutte le regioni. Solo dalla seconda parte del weekend si intravede qualche segnale di cambiamento a causa della possibile discesa di una massa d'aria più fredda e instabile dall’Europa orientale.Leal NordNebbie al ...

