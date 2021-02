Clementino operato | “Ho subito un intervento”

(Di martedì 23 febbraio 2021)haun. Sui social ha rassicurato tutti i suoi fan Con un post su Instagram a corredo di alcune foto in ospedale,ha rivelato di averun. Senza specificare la natura di questo, il rapper ha rassicurato sul suo stato di salute. Tantissimi sono stati i messaggi di solidarietà da parte dei fan e colleghi. Sui social,ha voluto postare gli scatti e i ringraziamenti a medici e paramedici dell’ospedale di Avellino: “Ieri houn piccoload Avellino. Tutt appost !! Vi leggo Grazie a tutti quelli che mi sono stati vicino. A tutti gli amici che mi hanno videochiamato, messaggiato, a chi mi ha mandato dei fiori. Grazie Dott Domenico Marra, Dott Pasquale ...

Clementino, il rapper napoletano, è reduce da una splendida esperienza a The Voice Senior. Al fianco di Al Bano, Gigi D'Alessio. Clementino operato ad Avellino, le foto sui social. 'Vi leggo. Grazie a tutti quelli che mi sono stati vicino'. Non è mancato poi un particolare ringraziamento ai medici e allo staff della Clinica avellinese Malzoni che lo hanno operato, proprio nella stessa struttura dove è nato.