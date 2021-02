Clementino in ospedale, cosa è successo: il messaggio del cantante (Di martedì 23 febbraio 2021) Stasera sarà ospite nel programma di Stefano De Martino su Rai Due, intanto ha aggiornato i suoi fan dopo un intervento chirurgico L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di martedì 23 febbraio 2021) Stasera sarà ospite nel programma di Stefano De Martino su Rai Due, intanto ha aggiornato i suoi fan dopo un intervento chirurgico L'articolo proviene da Gossip e Tv.

DonnaGlamour : Clementino ricoverato in ospedale! - GossipItalia3 : Clementino ricoverato in ospedale: «Ho subito un intervento», fan in ansia #gossipitalianews - zazoomblog : Clementino in ospedale: Ho subito un intervento fan in ansia. Ecco come sta - #Clementino #ospedale: #subito -