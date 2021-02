Chi è Ermal Meta: Età, Fidanzata, Testo Un milione di cose da dirti Sanremo 2021 (Di martedì 23 febbraio 2021) Ermal Meta è un cantautore e autore di origini albanesi diventato famoso come membro del gruppo La Fame di Camilla e per la sua vittoria al Festival di Sanremo nel 2018. Nel 2021 torna in gara a Sanremo con il brano Un milione di cose da dirti. Chi è Ermal Meta? Nome e cognome: Ermal Meta Data di nascita: 20 aprile 1981 Segno zodiacale: Ariete Luogo di nascita: Fier, Albania Età: 39 Altezza: 178 cm Peso: 71 kg Professione: cantautore, compositore, cantante Tatuaggi: Ermal non ha tatuaggi, ma ha un piercing al sopracciglio sinistro Account instagram: @ErmalMetamusic Seguici sul nostro profilo Instagram ... Leggi su chiecosa (Di martedì 23 febbraio 2021)è un cantautore e autore di origini albanesi diventato famoso come membro del gruppo La Fame di Camilla e per la sua vittoria al Festival dinel 2018. Neltorna in gara acon il brano Undida. Chi è? Nome e cognome:Data di nascita: 20 aprile 1981 Segno zodiacale: Ariete Luogo di nascita: Fier, Albania Età: 39 Altezza: 178 cm Peso: 71 kg Professione: cantautore, compositore, cantante Tatuaggi:non ha tatuaggi, ma ha un piercing al sopracciglio sinistro Account instagram: @music Seguici sul nostro profilo Instagram ...

