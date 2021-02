Barack Obama e Bruce Springsteen fanno un podcast insieme: i primi due episodi sono già disponibili (Di martedì 23 febbraio 2021) Bruce Springsteen e Barack Obama di nuovo insieme. Il noto cantante americano ha lanciato un nuovo podcast Spotify e a fargli compagnia c’è l’ex presidente degli Stati Uniti, sostenuto dalla moglie Michelle, che dall’estate scorsa si è già avventurata in questo tipo di progetto. La serie “Renegades: Born in the USA“ è divisa in otto parti e presenta i due amici, che avevamo già visto insieme durante la campagna elettorale di Obama nel 2008, impegnati a discutere di una varietà di argomenti che vanno “dal razzismo, alla mascolinità passando per il matrimonio e la politica”, secondo quanto riportato da Forbes. Il podcast, prodotto da Higher Ground, la casa produttrice di Barack e Michelle Obama, nasce da ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021)di nuovo. Il noto cantante americano ha lanciato un nuovoSpotify e a fargli compagnia c’è l’ex presidente degli Stati Uniti, sostenuto dalla moglie Michelle, che dall’estate scorsa si è già avventurata in questo tipo di progetto. La serie “Renegades: Born in the USA“ è divisa in otto parti e presenta i due amici, che avevamo già vistodurante la campagna elettorale dinel 2008, impegnati a discutere di una varietà di argomenti che vanno “dal razzismo, alla mascolinità passando per il matrimonio e la politica”, secondo quanto riportato da Forbes. Il, prodotto da Higher Ground, la casa produttrice die Michelle, nasce da ...

ilpost : Barack Obama e Bruce Springsteen hanno fatto un podcast insieme - TrudaOceans : Via @estadao: Barack Obama e Bruce Springsteen anunciam lançamento de podcast no Spotify - - ANSA_Lifestyle : #BarackObama sarà co-presentatore, insieme a #BruceSpringsteen, di una serie di #Podcast su #Spotify, dal titolo “R… - ricci_sonia : Barack Obama e Bruce Springsteen hanno fatto un podcast insieme: - robertozoppi68 : RT @VirginRadioIT: Bruce Springsteen lancia la sua nuova trasmissione 'Renegades: Born In The USA' con @BarackObama ?? Guarda il video @spri… -

Ultime Notizie dalla rete : Barack Obama Senza accordo sul nucleare l'economia dell'Iran è al collasso Il presidente, Joe Biden, vorrebbe riportare in vita l'accordo di Vienna, fortemente voluto dall'ex presidente Usa, Barack Obama. I segnali lanciati dal presidente democratico, dopo il suo ...

Spotify HiFi: la versione che offrirà streaming di audio in 'qualità CD' E inoltre, l'azienda di Daniel Ek ha rivelato una nuova programmazione esclusiva di podcast, come un podcast del presidente Barack Obama e Bruce Springsteen; Batman Unburied, parte di una partnership ...

Barack Obama e Bruce Springsteen hanno fatto un podcast insieme Il Post Biden, 'democrazia sotto attacco in America e in Europa' Per il presidente americano, di fronte a sfide globali come la pandemia, le autocrazie non sono la risposta come sostengono in molti: 'La democrazia deve prevalere e dobbiamo dimostrare che le democra ...

Il podcast di Bruce Springsteen e Barack Obama “Renegades: Born in the USA” è prodotto dalla Higher Ground, casa produttrice di proprietà di Barack e Michelle Obama. È composto da 8 episodi in cui i due protagonisti si confrontano su diverse ...

Il presidente, Joe Biden, vorrebbe riportare in vita l'accordo di Vienna, fortemente voluto dall'ex presidente Usa,. I segnali lanciati dal presidente democratico, dopo il suo ...E inoltre, l'azienda di Daniel Ek ha rivelato una nuova programmazione esclusiva di podcast, come un podcast del presidentee Bruce Springsteen; Batman Unburied, parte di una partnership ...Per il presidente americano, di fronte a sfide globali come la pandemia, le autocrazie non sono la risposta come sostengono in molti: 'La democrazia deve prevalere e dobbiamo dimostrare che le democra ...“Renegades: Born in the USA” è prodotto dalla Higher Ground, casa produttrice di proprietà di Barack e Michelle Obama. È composto da 8 episodi in cui i due protagonisti si confrontano su diverse ...