"Un tumore…". Domenica Live, la dura confessione dell'ex concorrente del Grande Fratello: "Ecco come mi sono accorto" (Di lunedì 22 febbraio 2021) In tanti ricorderanno Lorenzo Battistello, uno dei protagonisti del Grande Fratello 1. Lorenzo si è raccontato a Domenica Live con Barbara D'Urso due ha rivelato: "Ho avuto un tumore". L'attenzione si concentra subito sul modo in cui Battistello ha scoperto il tumore. Per caso. "Noi maschietti non andiamo molto a curarci – dice – Mia moglie, che è medico, molto più attenta di me mi consigliava ad ogni cosa di fare esami". E dice: "Avevo un tatuaggio, che si è infiammato, si è gonfiato. Pensavo al sole. Mia moglie mi dice: vai dal dermatologo. Il dermatologo – prosegue Lorenzo Battistello – mi dice che potrebbero essere i vecchi inchiostri ma mi fa fare altri controlli. A settembre 2018 faccio il solito controllo, ero tranquillo, mi chiama la segreteria del medico, mi dice: "Si è liberato un posto, vuoi venire ...

