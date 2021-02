Uccisi in Congo l’ambasciatore italiano e un carabiniere. Le immagini prima e dopo l’attacco (Di lunedì 22 febbraio 2021) Un attentato vicino Goma, nella Repubblica Democratica del Congo, ha provocato la morte dell’ambasciatore italiano Luca Attanasio, di un carabiniere di 30 anni, Vittorio Iacovacci, e di un autista in un attacco contro un convoglio dell’Onu. Secondo quanto riportato dai ranger del Parco nazionale dei Virunga, citati da vari media tra cui il Jerusalem Post, c’era stato un tentativo di rapimento. L’attentato è avvenuto intorno alle 10 (le 9 italiane) sulla strada “Goma-Rutshuru”, mentre Attanasio viaggiava con il suo convoglio presso la cittadina di Kanyamahoro, alla periferia del parco nazionale dei Virunga. L’auto crivellata dopo l’attacco «l’attacco ha avuto luogo circa 15 km a nord della città di Goma, in pieno parco dei Virunga», scrive Actualite.cd. «La zona ... Leggi su open.online (Di lunedì 22 febbraio 2021) Un attentato vicino Goma, nella Repubblica Democratica del, ha provocato la morte delLuca Attanasio, di undi 30 anni, Vittorio Iacovacci, e di un autista in un attacco contro un convoglio dell’Onu. Secondo quanto riportato dai ranger del Parco nazionale dei Virunga, citati da vari media tra cui il Jerusalem Post, c’era stato un tentativo di rapimento. L’attentato è avvenuto intorno alle 10 (le 9 italiane) sulla strada “Goma-Rutshuru”, mentre Attanasio viaggiava con il suo convoglio presso la cittadina di Kanyamahoro, alla periferia del parco nazionale dei Virunga. L’auto crivellataha avuto luogo circa 15 km a nord della città di Goma, in pieno parco dei Virunga», scrive Actualite.cd. «La zona ...

